Demonstration in Berlin

Eine ewige Problembeschreibung - das ist es, womit sie sich begnügt: Sahra Wagenknecht am Samstag in Berlin.

Ihr Auftritt zeigt, wie Sahra Wagenknecht mit dem rechten Rand spielt. Sie wird sich entscheiden müssen, ob sie mehr sein will als eine Populistin.

Kommentar von Angelika Slavik

Sahra Wagenknechts neue Partei ist bislang ein Projekt mit vielen Fragezeichen. Doch den Auftritt der ehemaligen Linken-Politikerin am Samstag bei der "Friedensdemonstration" in Berlin muss man als Vorschau interpretieren auf das, was da noch kommen wird. Es ist nichts Gutes.