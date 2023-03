Viele Länder in Nahost sind gute Kunden der Waffenhersteller dieser Welt, was nicht zuletzt mit Irans atomaren Träumen zu tun hat: Katars Luftwaffe bei einer Flugübung über Doha.

Kommentar von Nicolas Freund

Im Theater gilt die Regel: Wenn am Anfang des Stücks ein Gewehr an der Wand hängt, wird spätestens im letzten Akt damit geschossen. Ähnliches scheint abseits der Bühne zu gelten. In der Ukraine werden gerade über Jahrzehnte angehäufte Arsenale aus dem Kalten Krieg eingesetzt, von denen viele gedacht haben, dass sie nie mehr aus ihren Depots geholt werden. Es scheint eine Art natürliches, nicht nur ein dramaturgisches Gesetz zu sein: Wenn es irgendwo eine Waffe gibt, dann wird sie früher oder später auch eingesetzt.