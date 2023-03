Geld ist genug da - so begründen die Streikenden in München ihre Forderung nach einer Lohnerhöhung.

Kommentar von Benedikt Peters

Das Naheliegende wäre, sich jetzt aufzuregen. An diesem Montag legen zwei Gewerkschaften den Verkehr nahezu überall in Deutschland lahm: Es fährt kaum ein Zug und kaum ein Bus, an den Flughäfen wird Chaos herrschen - und das alles nur, weil die Menschen, die dort arbeiten, mehr Geld wollen. Ja, das ist ärgerlich und für viele unangenehm. Angestellte kommen nicht zur Arbeit, Kinder bleiben für einen Tag zu Hause, Unternehmen können ihre Ware nur verspätet ausliefern. Und dennoch: Trotz aller Unannehmlichkeiten ist dieser ausgedehnte Warnstreik von Verdi und der Eisenbahngewerkschaft EVG im Grunde eine gute Nachricht. Er kündet von der Rückkehr der Macht der Arbeitnehmer; einer Rückkehr, die gut ist, weil sie zu mehr Gerechtigkeit und mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt führt.