Kommentar von Peter Burghardt, Washington

Amerikas Volksvertreter haben sich aus den Niederungen ihrer Innenpolitik zu Großem aufgeschwungen. Sie haben die Mutter aller Machtkämpfe für einen Augenblick ignoriert und getan, was in der Auseinandersetzung mit Russland zwingend geboten war. Sie haben erkannt, dass ihr eigenes Land, das von den USA getragene System, ihre Verbündeten in Europa und jene tapfere Ukraine sich in allerhöchster Not befinden. Die gewaltige Ukraine-Hilfe kommt keine Sekunde zu spät - sie wird den Kriegsverlauf beeinflussen und gibt dem Land und damit dem von den USA angeführtem Westen die Chance, der Frühjahrsoffensive der russischen Invasoren standzuhalten.