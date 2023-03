Kommentar von Fabian Fellmann

Sogar Lindsey Graham steht diesmal auf der richtigen Seite. Mit einem Bein zumindest. Der wohl wendigste Republikaner im US-Kongress sagte am Dienstag, er wolle den 6. Januar 2021 nicht verharmlosen. Die Erinnerung an den Tag, an dem ein Mob das Kapitol gestürmt hatte, kristallisiert sich wieder als Trennlinie heraus zwischen zwei Grundströmungen in der Partei: den Anhängern und den Gegnern Trumps.