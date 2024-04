Kommentar von Christian Zaschke

Es ist gut möglich, dass die kommenden US-Präsidentschaftswahlen in Arizona entschieden werden. Auf sechs bis sieben Bundesstaaten kommt es am Ende wohl an, der Rest des Landes wählt, wie er immer wählt. Arizona könnte der Staat werden, in dem es am knappsten zugeht. Im Jahr 2020 gewann Joe Biden dort mit nur 10 000 Stimmen Vorsprung. Wie es in sieben Monaten ausgehen wird, könnte nun maßgeblich von der aktuellen Entscheidung des Supreme Court von Arizona beeinflusst werden.