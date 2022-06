Kommentar von Joachim Käppner

Der Premierminister bat inständig um Hilfe aus Amerika: "Gebt uns das Werkzeug, und wir werden den Job erledigen." So sprach Winston Churchill am 9. Februar 1941 in einer Radioansprache, konkret wollte er Munition, Kriegsschiffe zur U-Boot-Jagd, Kriegsgerät aller Art; denn noch immer stand Großbritannien allein gegen die geballte und dunkle Macht Hitlerdeutschlands, das halb Europa beherrschte. Give us the tools, and we will finish the job: Die Waffen, welche die noch neutralen USA nach einer Phase gefährlichen Zögerns schickten, sorgten wohl dafür, dass die Briten diesen Krieg nicht verloren. Sie hielten so lange durch, bis sie nicht mehr allein waren.