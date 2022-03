Deutschland wird seiner Bedeutung in Europa nicht gerecht

Ohne ihn geht im Grunde nichts: US-Präsident Joe Biden am Donnerstag bei der Nato in Brüssel.

Die USA garantieren mal wieder die Sicherheit des Kontinents. Und Berlin? Will sich im Krieg möglichst wenig zumuten.

Kommentar von Stefan Kornelius

Trotz der Erfolge ukrainischer Soldaten, versenkter Schiffe oder zurückweichender russischer Truppen: An der Dynamik dieses Krieges hat sich wenig geändert. Die brutale Entschlossenheit der Invasoren ist grenzenlos, eine neue Angriffswelle wird in den kommenden Tagen Kiew und die Hafenstadt Odessa zum Ziel haben. Und in jedem Moment lastet die russische Drohung über allen Kriegsentscheidungen, mit Massenvernichtungswaffen einen Schockmoment zu erzeugen, der zu einer Kapitulation führt.