Von Tomas Avenarius

Geht es um die Klicks bei Youtube, hat die Türkei derzeit einen Star, der nicht am Laptop vor der Kamera sitzen müsste, sondern im Knast: Sedat Peker. Der 49 Jahre alte Unterweltler mischt gerade die türkische Innenpolitik auf, er sägt digital am Stuhl des Innenministers, belastet das Establishment. Pekers Anschuldigungen lassen sich verkürzt so wiedergeben: Politik und Mafia gehen Hand in Hand, zwischen Mobstern und so manchem Minister besteht kein Unterschied, der Sumpf ist so tief wie brackig.