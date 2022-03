Nach dem Sieg über den CDU-Ministerpräsidenten Tobias Hans: Anke Rehlinger am Wahlabend.

Kommentar von Detlef Esslinger

Wie schafft eine Herausforderin den Sprung in die Regierungszentrale? Zu den Weisheiten des politischen Geschäfts gehört, dass weniger sie gewählt, als vielmehr der Amtsinhaber abgewählt wird. Was das Saarland betrifft, ist der Spruch zutreffend und unzutreffend zugleich. Die SPD-Politikerin Anke Rehlinger hat den CDU-Ministerpräsidenten Tobias Hans geradezu triumphal besiegt, was mit Schwächen von ihm und Stärken von ihr zu tun hat, aber auch Folge einer sehr besonderen Konstellation ist. Das macht es der CDU im Bund leicht, die Niederlage abzuhaken. Tückisch leicht.