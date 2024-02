Kommentar von Silke Bigalke, Moskau

Er wurde als Putins einziger echter Gegenkandidat gefeiert, jetzt ist Boris Nadeschdin raus aus dem Rennen. Die Wahlkommission fand angeblich zu viele Fehler in seinen Unterstützerlisten, unter diesem Vorwand sortiert sie seit Jahren unbequeme Kandidaten aus. In Russland gibt es heute ohnehin mehr Unterdrückungsinstrumente als ausgesprochene Kremlkritiker. Man muss sich fragen, wen oder was Wladimir Putin eigentlich noch fürchtet.