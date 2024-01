In Düsseldorf zu protestieren, ist wichtig. Aber in einem Ort wie Kleindembach in Thüringen erfordern Proteste deutlich mehr Mut.

Kommentar von Ulrike Nimz

Es war so schön warm neulich auf der ersten Großdemo in Hamburg, trotz des "kriechenden, nassen Frosts", vor dem Bischöfin Kirsten Fehrs von der Bühne herab warnte - Metapher für die jüngsten rechtsextremen Vertreibungsfantasien. Warm war es wegen der vielen Körper, die sich auf zu wenig Fläche begegneten. Aber auch wegen der wohligen Gewissheit, dass es die Bilder dieses Nachmittags in die Nachrichten schaffen würden, so wie die anderen Teilnehmerrekorde: Hamburg stabil, Düsseldorf stabil, Berlin stabil, München stabil. Das ist schön, das ist wichtig. Das ist nicht genug.