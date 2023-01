Briefzustellerin der Deutschen Post: Von Donnerstag an wird gestreikt.

Man mag den Arbeitskampf von Verdi ärgerlich finden, doch die Gewerkschaft hat gute Gründe. Die Postboten dürften nicht die Letzten sein, die in diesem Jahr streiken.

Kommentar von Benedikt Peters

Es läge nahe, sich jetzt aufzuregen. Deutschland schlittert von einer Krise in die nächste, Corona und andere Viren gehen um, es ist Krieg in Europa, alles wird teurer. Und in dieser Lage fällt den Beschäftigten der Post nichts Besseres ein, als zu streiken?