Man muss sich nur mal kurz vorstellen, man wäre nicht in einer europäischen Stadt geboren worden, sondern irgendwo in Afghanistan, in den vergangenen 40 Jahren. Dann hätte man dort kein einziges Jahr ohne Krieg erlebt, ohne Angst, Bedrohung und Not. Vielleicht haben die Eltern sich irgendwann entschlossen, ins Nachbarland Pakistan zu fliehen, um vielleicht nicht der Not, aber der unmittelbaren Bedrohung zu entgehen.

Pakistan ist keineswegs das Paradies, aber ein Ort, an dem man sich eine Existenz aufbauen konnte, in den vergangenen 40 Jahren; wo die Frauen arbeiten und die Mädchen zur Schule gehen konnten. Das ist nun vorbei, laut einem Regierungsbeschluss, der an Härte kaum zu übertreffen ist: Alle Flüchtlinge ohne Papiere müssen Pakistan verlassen - Papiere, die sie bei ihrer Flucht aus Afghanistan abgeben mussten oder die sie nicht mit Schmiergeld bezahlen konnten.

Der Terror wird dadurch kaum weniger werden

Eine Chance auf legalen Daueraufenthalt gab es für die wenigsten; viele sind trotzdem geblieben, haben Existenzen gegründet, sind versichert, die Kinder gehen zur Schule. In Afghanistan bestehen diese Möglichkeiten nicht, vor allem nicht mehr für Mädchen. Wer nun über den 1. November hinaus in Pakistan geblieben ist, wird entweder eingesperrt oder ausgewiesen - mitsamt der Kinder. Die Grenze nach Indien ist dicht, und in Iran ist die Situation kaum besser.

Die Flüchtlinge müssen also dorthin zurück, woher sie geflohen sind. Als Grund gibt die Regierung an: Terroranschläge, die von Afghanen in Pakistan verübt werden. Laut pakistanischem Innenminister waren das in diesem Jahr 24 - von insgesamt 300. Die Mehrzahl der Anschläge wird also von pakistanischen Taliban verübt, oder von anderen Terrorgruppen, die immer brutaler werden, auch weil die Regierung in Islamabad das Problem mit ihnen zu lange verdrängt hat. Nun müssen die Flüchtlinge büßen. Der Terror wird dadurch kaum weniger werden. Aber das Elend derer, die am falschen Ort geboren wurden, größer.