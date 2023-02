"Letzte Generation":Kreuzbrave Klimakleber

Kommentar von Ronen Steinke

Besonnener, smarter Move. Es dürfte den Oberbürgermeister von Hannover, den Grünen Belit Onay, ein bloßes Lächeln gekostet haben, als er am Freitag den politischen Forderungen der "Letzten Generation" - der Klimakleber - nachkam. Die sind bei Lichte betrachtet ja ohnehin überaus bescheiden. Onay hat bloß die grundvernünftige Forderung nach einem Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr an den Bundestag richten und sich daneben zu dem grundvernünftigen Ziel eines Tempolimits auf Autobahnen bekennen müssen, das er ohnehin teilt. Et voilà: In Hannover haben die Klimakleber Frieden geschworen.