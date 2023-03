Kommentar von Angelika Slavik

Das deutsche Gesundheitssystem ist beschämend. Man muss das mal so deutlich sagen, weil es in diesem sonst bisweilen absurd selbstkritischen Land die kuriose Gewohnheit gibt, ausgerechnet das Elend in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen schönzureden. Tatsächlich aber läuft hierzulande fast alles falsch, was in einem Gesundheitssystem falsch laufen kann.