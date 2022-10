Was der Schuhbeck-Prozess über die Missstände in der Gastronomie offenbart

Kommentar von Franz Kotteder

Ein harter Hund sei er in der Küche gewesen, der seinen Leuten viel abverlangt habe, hieß es beim Prozess um Alfons Schuhbeck des Öfteren. Es ist die alte Erzählung vom Hochleistungsbetrieb Spitzengastronomie, der leider nicht funktioniere ohne miese Bezahlung und Zwölfstundenschichten. Zwar sind die Zeiten vorbei, als Küchenbrigaden mit vollem Recht so hießen, weil in ihnen Kasernenhofton und Kadavergehorsam herrschten. Das lassen sich die meisten Beschäftigten dann doch nicht mehr gefallen. Aber viele Missstände gibt es weiter, drinnen in den Küchen und im Service draußen am Gast.