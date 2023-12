Durch seine Entscheidung vermied er, dass sich in der EU ein womöglich nicht zu reparierender Riss auftut: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in Brüssel.

Von Hubert Wetzel

Man kann von Viktor Orbán halten, was man will. Wobei, das stimmt nicht ganz - eigentlich kann man über Viktor Orbán nur ein Urteil fällen: Der Regierungschef von Ungarn ist ein rechtspopulistischer, nationalistischer, xenophober, korrupter Autokrat, der sich zwar an den Zuschussmilliarden der Europäischen Union labt, aber die demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien dieser Union mit Füßen tritt. Daran ändert auch sein Verhalten am Donnerstagabend nichts.