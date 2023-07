Bayern ist eh super, und die CSU kann mit Geld. Nun gut, es ist Wahlkampf, aber war da nicht was? Landesbank, GBW, Maut, Stammstrecke - jeweils mit dem Wort Desaster. Über eine Partei, die sich mit einem Wort so schwertut: Demut.

Kommentar von Klaus Ott, München

Wo ein gesundes Selbstbewusstsein aufhört und ein überhebliches Auftreten beginnt, das lässt sich in diesen Wochen sehr gut an der CSU beobachten. Parteichef Markus Söder und seine Gefolgsleute ziehen mit größtmöglichen Sprüchen in den Wahlkampf für den bayerischen Landtag. In Bayern lebe es sich einfach besser. Der Freistaat sei Glücksland, Zukunfts- und Sehnsuchtsort. Und ein "Vorbild für solide Finanzen".