Gastkommentar von Hans Well

So mancher Bayer reibt sich derzeit die Augen und fühlt sich um Jahrzehnte zurückgebeamt in alte Amigo-Zeiten. Denn wie jede politische Korruptionsaffäre in Bayern hat auch die jüngste wieder zuverlässig mit der Staatspartei zu tun. Deren DNA findet sich nach wie vor bestens aufgeschlüsselt in H. Riehl-Heyses Werk "CSU. Die Partei, die das schöne Bayern erfunden hat", bei dessen Buchvorstellung der Autor dieses Artikels nach einem Kurzauftritt vom damaligen CSU-Generalsekretär Otto Wiesheu entgeistert gefragt wurde: "Ihr singt's doch bayrisch, warum seid's ihr dann net bei der CSU?" Ja, warum eigentlich nicht? Ein Erklärungsversuch.