Von Werner Bartens

Schluss mit naiven Beschönigungen der Pandemie. Stopp mit abstrusen Hörensagen-Zweifeln an der Impfung und ähnlichem Unsinn, den leider auch manche Schauspieler, Fußballer und Kabarettistinnen verbreiten. Augen auf, wie beunruhigend die Situation in Kliniken sowie im Gesundheitswesen insgesamt ist. Den Ernst der Corona-Lage kann man an der Inzidenz, an belegten Intensivbetten und der seit Wochen stagnierenden Impfquote ermessen - oder an Lothar Wieler und der Vehemenz, mit der er am Mittwoch von 400 unvermeidbaren künftigen Todesfällen täglich gesprochen und davor gewarnt hat, dass ein "schlimmes Weihnachtsfest" bevorstehe.

Hätte Wieler ein anderes Temperament, so hätte er wohl geschrien

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), der ansonsten stoisch seine Bilanzen verkündet, hat in einer Aussprache mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit Nachdruck auf die aktuelle Notlage hingewiesen, die sich noch verschlimmern wird. Mehrmals wiederholte er, dass keiner verhindern könne, dass bei derzeit täglich 50 000 Neuinfektionen bald 400 Menschen an dem Virus sterben werden, und zwar täglich - "daran ist nichts mehr zu ändern". Denen, die sich nicht impfen lassen, dürfe es nicht erlaubt werden, sich zu entziehen, indem sie sich freitesten, denn "mit Tests kriegen wir das Virus nicht aus dem Land". Wäre Wieler mit einem anderen Temperament gesegnet, er hätte wohl wahlweise geheult oder geschrien. Nützt zwar nichts, hätte die verzweifelte Lage aber noch deutlicher gemacht.

Es ist dreist, wie Bayerns Ministerpräsident Söder die Wissenschaft kritisiert

Es ist tatsächlich zum Verzweifeln. Seit Juli hat das RKI gewarnt, dass Herbst und Winter 2021 schlimmer werden als 2020, wenn die Impfquote so niedrig bleibt und Kontakte nicht reduziert werden. Seit Monaten sind die Szenarien publik, so wie Studien seit Monaten zeigen, dass die Wirkung zwar nachlässt, Impfungen aber dennoch den besten Schutz vor Infektionen und schwerem Leid bieten, wie sowohl die Intensivstatistiken als auch Inzidenzen von unter 100 bei Geimpften und über 1000 bei Ungeimpften belegen. Wenn Politiker wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dreist behaupten, Wissenschaftler hätten die bedrohliche Lage auch nicht kommen sehen, ist das unverschämt. Wenn sich 15 Millionen Erwachsene mit fadenscheinigen Argumenten noch immer nicht impfen lassen, ist das unverantwortlich, egoistisch und verdient keinerlei Rücksicht. Beides ist schlichtweg: zum Heulen.