In den USA ist die Impfung gegen Corona für Kinder bereits zugelassen - bald wohl auch in Deutschland.

Kommentar von Vera Schroeder

Das ist doch ausnahmsweise mal eine gute Nachricht: Die Zulassung des Biontech-Vakzins für Fünf- bis Elfjährige steht kurz bevor. Noch im November soll es endlich so weit sein. Die Eltern von etwa sechs Millionen Kindern in Deutschland stehen nun vor der Frage: Lasse ich mein Kind sofort impfen? Warte ich die Stiko-Empfehlung ab, also die Nutzen-Risiko-Einschätzung der unabhängigen Expertengruppe, die sich für Deutschland einmal durch die Daten wühlt? Oder impfe ich erst mal nicht?

Seltene, erleichternde Nachricht in Bezug auf Entscheidungen in dieser Pandemie: Diesmal kann man - Stand jetzt - eigentlich nicht viel falsch machen. Was nicht heißt, dass die Entscheidung egal ist. Aber es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weder eine sein, von der das Leben des eigenen Kindes abhängt (soweit es kein Risikokind ist), noch dürfte der Einfluss des Impfens dieser Altersgruppe einen direkten Effekt auf die Pandemie haben, dafür ist die Gruppe einfach zu klein, und für die Welle, die gerade durch die Schulen wummst, kommt die Zulassung zu spät. Es bietet sich ausnahmsweise also eine Entscheidung an, die aus dem Bauch heraus und passend für die eigene Situation getroffen werden darf.

Die rasche Impfung kann eine große Erleichterung sein

Wem die Möglichkeit einer Covid-Erkrankung des eigenen Kindes seit Monaten Sorgen und schlaflose Nächte bereitet, selbst wenn immer betont wird, dass dieses Virus Kindern nicht viel tut - aber eben auch nicht gar nichts (Stichwort Pims, Long Covid): Für den kann die rasche Impfung eine große Erleichterung und sehr sinnvoll sein. Oder wer umstehende Risikopatienten schützen will. Auf die Stiko-Empfehlung muss dann niemand mehr warten, wenngleich es ohne diese erfahrungsgemäß nicht ganz einfach werden könnte, einen Impfplatz zu ergattern, gerade in Zeiten der großen Boosterei.

Wem die naturgemäß recht dünnen Daten aus den Zulassungsstudien nicht ausreichen, um der Impfung zu vertrauen, der darf die Verantwortung für die Risikoabwägung der ehrenamtlich arbeitenden, vielleicht auch deshalb nicht immer blitzschnellen, aber dafür sehr genauen Stiko überlassen, die sich auch die Daten aus den USA ansehen wird, wo diese Altersgruppe schon seit Wochen geimpft wird.

Auch Abwarten ist in Ordnung

Und wer noch abwarten möchte? Auch in Ordnung. Auch eine nach Einschätzung aller Experten und Expertinnen dann demnächst anstehende Ansteckung des ungeimpften Kindes mit Sars-CoV-2 wird höchstwahrscheinlich glimpflich verlaufen.

Der große Unterschied zur Erwachsenenimpfung ist, dass Erwachsene neben der Frage nach ihrem individuellen Gesundheitsschutz für die gemeinschaftliche Aufgabe in der Pflicht stehen, diese Pandemie zu beenden. Kinder hingegen müssen aus dieser Verantwortung unbedingt entlassen werden, spätestens seit es den Erwachsenen (durch die Möglichkeit der Impfung) freisteht, sich selbst bestmöglich zu schützen. Es ist skrupellos, Kinder zur Impfung zu drängen, weil die Erwachsenen die Situation nicht in den Begriff bekommen. Im Gegenteil: Wir müssen die Kinder schützen und dafür sorgen, dass es ihnen trotz Pandemie gut geht.

Das kann auch heißen, die Frage nach der Impfung des eigenen Kindes eine Etage tiefer zu hängen und ganz pragmatisch zu beantworten: Wer sich zum Beispiel den Stress sparen will, weiter darüber nachzugrübeln, ob das Kind nach dem (mal schauen, ob, und wenn, dann natürlich umsichtig begangenen) Weihnachtsurlaub im Ausland in Quarantäne muss oder in die Jugendherberge ohne Immunisierung überhaupt reinkommt, sollte sich schnell einen Impftermin besorgen. Klingt leicht vermessen, in Anbetracht der Schwere der aktuellen Notlage. Aber das dürfen sich gerade Familien in dieser Situation auch mal erlauben: den ganz pragmatischen Blick, mit Fokus auf eigene Entlastung.