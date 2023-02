Von Frank Nienhuysen

Der Mann aus Russland, der so viel Geld hat, dass er einen deutschen Flughafen kaufen will, hatte in Wladimir Putin einmal die allermächtigste Werbefigur. So oft kreuzt Putin in russischen Apotheken ja nicht auf. Es war also etwas Besonderes, als er 2010 als Regierungschef in Murmansk in einen kleinen Pharmazie-Laden ging, die Verkäuferin nach dem Grippe-Medikament Arbidol fragte und Putin sogleich zielsicher ins Regal griff. Sein Apotheken-Besuch wurde natürlich in den russischen Staatsnachrichten übertragen, und zur Freude von Viktor Charitonin schossen anschließend die Verkaufszahlen für Arbidol in die Höhe. Charitonin ist Russlands einflussreichster und größter Pharma-Unternehmer. Jetzt bringt er die deutschen Behörden in Verlegenheit.