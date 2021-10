Kommentar von Katharina Riehl

Der Dokumentarfilm "Die Unbeugsamen" über Politikerinnen in der Bonner Republik ist an haarsträubenden Szenen nicht arm, aber eine ist besonders hübsch. Da steht Heiner Geißler, der 2017 verstorbene Säulenheilige der Union, irgendwann in den 1980ern am Rednerpult des Bundestags und sagt zur Beschwichtigung aufgebrachter weiblicher Gemüter den Satz: "Wir haben weder etwas gegen alte Frauen, wir haben auch nichts gegen junge Frauen; sie schauen sich zum Teil ganz passabel an."