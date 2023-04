Kommentar von Alexander Hagelüken

Natürlich sind viele Reisende genervt, weil am Freitag mehrere Stunden keine Züge fahren werden. Am Tag vor dem Wochenende trifft so ein Warnstreik besonders viele Bürger, das hat die Bahngewerkschaft EVG schon so kalkuliert. Und es erhöht die Nerv-Wirkung, dass auch noch die Schwestergewerkschaft Verdi die Arbeit an drei Flughäfen ruhen lässt. Allerdings haben gerade die Bahn-Mitarbeiter solide Gründe, hartnäckig auf bessere Bezahlung zu drängen.