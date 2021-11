"Wetten, dass..?" ist zurück:Das fängt ja gut an

Von Holger Gertz

Was immer geht und immer schon ging, waren natürlich Hundewetten. Wer erinnert sich denn nicht? Rauhaardackel-Hündin Randy zerbiss 66 Luftballons in drei Minuten (67. Sendung), Schäferhund Sargon öffnete an fünf Personen neun Ohrringe mit den Zähnen (110. Sendung), Border-Collie Rico war imstande, 77 Spielzeuge zu unterscheiden (114. Sendung). All diese Heldentaten wurden in einer anderen Zeit vollbracht, als das Publikum diese Darbietungen noch nicht twitternd kommentierte.