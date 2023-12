Axel Springer will sich im kommenden Jahr von den Mitarbeitern der Nachrichten-App Upday trennen - und sie durch künstliche Intelligenz ersetzen. In einer Mitteilung des Verlagshauses heißt es, man wolle damit testen, welche Chancen sich "für den Journalismus und die Nachrichtenbranche aus dieser Technologie ergeben". Upday soll im Sommer 2024 als KI-basierter "Trend-News-Generator" an den Start gehen, der Name soll derselbe bleiben.