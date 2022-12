ARD-Serie "unterAlmans":"Ist mein Deutsch so schlecht?"

Von Aurelie von Blazekovic

Das Tattoo mit der Postleitzahl, das nicht nur die Moderatorin Salwa Houmsi auf ihrem Oberarm hat, sondern auch ihr Interviewpartner Etris Hashemi, das ist mehr als ein Zufall. 361 steht da bei Houmsi am linken Oberarm, für Berlin Kreuzberg, und bei Hashemi 454, für Hanau Kesselstadt. Wenn man in einem Land lebt, in dem die Frage, woher man kommt, merkwürdig schwierig zu beantworten ist, in dem man immer noch lang und breit erklären muss, dass man mehr als eins ist und auch sein kann - dann bedeudet die Postleitzahl eine Identifikation. Stolz sein, das geht leichter mit einer kleineren Einheit, dem Viertel.

Salwa Houmsi ist keine Syrerin, sagt sie in der ausgesprochen gut gemachten ARD-Serie #unterAlmans - migrantische Geschichte(n), sie ist Kreuzbergerin, kann kein Arabisch, ihr Vater ist vor mehr als 30 Jahren aus Syrien eingewandert. Und Etris Hashemi? Er überlebte den Anschlag von Hanau im Februar 2020, sein jüngerer Bruder starb.

Menschen mit Migrationsgeschichten haben weniger gemein als man oft denkt, sie sehen unterschiedlich aus, ihre Namen sind unterschiedlich schwer aussprechbar, manche mussten, manche wollten kommen, manche mit Geld, andere ohne und all das beeinflusst, wie sehr sie hier als Störfaktoren gesehen werden. Als bessere oder schlechtere Ausländer, wie es in der Doku-Serie oft heißt. Es sei absurd, sagt Salwa Houmsi, die durch die fünf Episoden führt, "dass wir immer noch diskutieren, wer in Deutschland dazu gehört und wer nicht". Immerhin sei Deutschland ein Einwanderungsland, das zweitgrößte der Welt. 40 Prozent der Kinder in diesem Land haben eine Migrationsgeschichte, in wenigen Jahren werden es über 50 sein.

"Das war Leben", sagt Haeng-Ja Fischer, ihre Kinder sah sie jahrelang nicht

Da sind Krankenschwestern, die in den Sechzigerjahren aus Südkorea in die BRD kamen, und nicht wussten, wie Weihnachten feiern geht. So wie Haeng-Ja Fischer, die seitdem in Bochum lebt. Das deutsche Fernsehen kommentierte das Ankommen von Frauen wie ihr damals in unendlicher Biederkeit: "Mit ihrem freundlichen Lächeln und ihrer geduldigen liebenswürdigen Art sind die Koreanerinnen bei den Patienten sehr beliebt". Gute Ausländer, schlechte Ausländer, Haeng-Ja Fischer gehörte damals zu den Guten. Ihre Kinder in Korea sah sie dennoch erst nach drei Jahren wieder. "Das war Leben", sagt sie.

Migration heißt immer Zurücklassen. Hatice Alkan, eine Frau über 80, weint, wenn sie sich erinnert, wie sie ihre drei kleinen Kinder im türkischen Dorf nahe der bulgarischen Grenze zurückließ, ihnen im Zug nach Deutschland ein letztes Mal zuwinkte. In Deutschland hat Alkan dann zehn Stunden am Tag in einem Krankenhaus geputzt, am Samstag bei Privatleuten. Deutsch lernte sie nie, das war für die sogenannten Gastarbeiter auch nicht vorgesehen. Sie sollten schuften und dann wieder verschwinden. Die Einsicht, dass man Menschen nicht einfach hin und herschieben kann wie Maschinen, kam erst später.

Die Doku erzählt berührend von der Entfremdung, die in Familien entsteht, durch sozialen Aufstieg etwa. Oder durch die neue Sprache, die die Älteren schlechter beherrschen, und die alte Sprache, die viele Jüngere nicht mehr lernen sollten, damit sie nicht so auffallen, damit sie gute Deutsche werden. In der nächsten Generation wissen viele von einer Heimat, die ihnen selbst fremd ist. Auch dieses Wissen entfremdet in einer Gesellschaft, in der Erfahrungen jenseits von Alpen und Nordsee lange schlicht keinen Platz hatten. Marina Weisband sagt, man entwickele Masken, die man zwischen Wohnung und Außenwelt an- und ablegt.

Was für ein bräsiges Bild von Deutschland das Fernsehen jahrzehntelang zeigte

Sie habe immer gedacht, dass Ausländer eine Unterart von Deutschen sind, so wie Schwaben und Bayern, sagt die Journalistin Melina Borčak. Als bosniakisches Kind kam sie während des Kriegs in Bosnien in die Nähe von Aachen, bis die Familie wieder zurückgeschickt wurde. Den Rest ihrer Kindheit verbrachte Borčak mit Heimweh nach Deutschland in Sarajevo. Integration, das sei ein Lügengebilde sagt sie in der Doku, deutsche Kinder, wie sie damals auch ohne Pass eins war, wurden einfach abgeschoben.

2021, als sich das Anwerbeabkommen mit der Türkei zum 50. Mal jährte, kamen im Fernsehen auf einmal viele Beiträge zur deutschen Migrationsgeschichte. Dass es erst jetzt, nach 70 Jahren Einwanderungsgeschichte in Deutschland, Formate gibt, die diese Menschen und ihre Geschichten würdigen, sei es in den Sechzigerjahren oder 2015, zeigt eigentlich nur eines: Wie sehr diese Geschichten bisher ignoriert wurde - und was für ein bräsiges Bild von Deutschland das Fernsehen hierzulande seinem Publikum jahrzehntelang vorsetzte. #unterAlmans - migrantische Geschichte(n) ist auch ein grandioser Rückblick auf die mal subtile, mal gar nicht subtile Weise, in der sich die Geringschätzung gegenüber den "Fremden" im Fernsehen äußerte.

Detailansicht öffnen Franco Cuneo betreibt die älteste Trattoria Hamburgs auf St. Pauli, das "Cuneo" gibt es seit 1905. (Foto: Jonny Mülle/Radio Bremen und MDR)

Da ist eine Grundschullehrerin, die im Jahr 1965 vor ihrer Klasse steht und der Kamera erzählt, dass die griechischen Kinder "für den Unterricht eine rechte Belastung sind". Ein Beitrag über Italiener, aus der Zeit, bevor Dolce Vita cool wurde: "Über Espresso-Kaffee und Spaghetti werden im Halbdunklen Geschäfte abgewickelt. Verdächtige Gestalten tuscheln und gestikulieren." Es geht um "unerwünschte Einwanderer aus dem wilden Süden". Zu den Unerwünschten wurden nach den Italienern dann die Türken, und so ging es immer weiter.

"Die menschliche Seite haben die Leute total vergessen"

Wie krank das eigentlich ist, dass ein Land Menschen aktiv ins Land geholt hat, um sie dann innerhalb kürzester Zeit schon zu ächten, das zeigt #unterAlmans - migrantische Geschichte(n) ganz fantastisch. In Baracken war sein Vater untergebracht, erzählt Ata Canani, isoliert, zu sechst in einem Zimmer, nur da, um zu arbeiten. "Die menschliche Seite haben die Leute total vergessen."

Und dann sind da die Geschichten aus der Kategorie "gut gemeint", die auch verletzen. Wenn eine schwarze Frau hier ständig auf Englisch angesprochen wird, zum Beispiel, oder wenn Armin Kurtović, der Vater des ebenfalls in Hanau ermordeten Hamza Kurtović, erzählt: "Nach dem Anschlag schickt man mir den Ausländerbeirat, einen Migrationsbeauftragten und einen Dolmetscher." Kurtović ist in Deutschland geboren, hat die deutsche Staatsbürgerschaft. "Ist mein Deutsch so schlecht?", fragt er mit einer Verzweiflung, die viele in diesem Land kennen. "Soll ich mir die Haare blond färben, soll ich meinen Nachnamen ändern?"

Die Doku macht in vielen klugen Gesprächen begreifbar, was es bedeutet, hierzulande anders zu sein, oder nur auszusehen, oder zu heißen. Sie zeigt aber auch, dass sich da etwas getan hat im vergangenen Jahrzehnt. Heimat gebe es auch im Plural, sagte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier 2018, was durchaus ein zarter Fortschritt im Sprechen über Migration ist. Die realen Verhältnisse haben aber noch nicht aufgeholt. Wer mit neuem Pass ein Deutscher werden möchte, muss seinen alten in den meisten Fällen abgeben, da herrscht ganz der Singular. Oder man lässt sich die Postleitzahl auf den Arm tätowieren, da gibt es keine Regeln.

#unterAlmans - migrantische Geschichte(n), Serie in der ARD-Mediathek und am 5. Dezember, 23.50 Uhr als 60-Minüter im Ersten.