Am 6. März wird das 30 Jahre alte ZDF-Format Das Literarische Quartett neu auf Sendung gehen, zum ersten Mal mit einer Frau als Gesprächsleiterin. Ende vergangenen Jahres hatte Volker Weidermann, Moderator der zweiten Quartett -Auflage, seinen Ausstieg bekannt gegeben. Christine Westermann folgte ihm auf dem Fuße. Thea Dorn blieb und übernimmt nun den Platz von Marcel Reich-Ranicki. Sie kommt frischen, festen Schritts in ein bescheidenes Besprechungszimmer im Hauptstadtstudio des ZDF unter den Linden, ganz nah am Brandenburger Tor. Der Blick geht in den überdachten Innenhof, in dem das Morgenmagazin gedreht wird. Auf einem Teller liegen Obstspieße mit Ananas, die aber erst nach Ende des Gesprächs angerührt werden.