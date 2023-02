Am Dienstag kündigte der Medienkonzern Axel Springer bei seinen Marken "Bild" und "Welt" einen Stellenabbau an.

Axel Springer wird "Bild am Sonntag" und "Welt am Sonntag" künftig nur noch im Handel verkaufen.

Von Anna Ernst

Der Zustellservice der Bild am Sonntag und der Welt am Sonntag soll Mitte des Jahres beendet werden. Die Sonntagszeitungen des Medienkonzerns Axel Springer gibt es dann nur noch im Handel, also bei Bäckereien, Tankstellen und anderen sonntags geöffneten Geschäften - nicht mehr im Postkasten der Abonnenten, wie ein Konzernsprecher der SZ mitteilte.