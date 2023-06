Von Andrian Kreye

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf die Nachricht zu reagieren, dass der Springer-Verlag in den Redaktionen von Bild und Welt mehrere hundert Stellen einsparen will, weil ja nun die künstliche Intelligenz übernehme. In einer Mail der Chefredaktion an die Belegschaft vom Montag heißt es: "Die Funktionen der Redaktionsleiter, Blattmacher, Korrektoren, Sekretariate und Foto-Redakteure wird es so wie heute nicht mehr geben."