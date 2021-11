In der Diskussion um das Impfen wird verbal kräftig aufgerüstet. Es scheint schon so, als stünden sich Geimpfte oder Nichtgeimpfte in feindlichen Blöcken gegenüber. Muss das sein?

Von Gerhard Matzig

Wer "Anne Will" und "Tyrannei" googelt, so ließe sich denken, müsste etwas über das Elend deutscher Talkshows erfahren. Die tyrannisieren ihre Zuschauer seit bald zwei Jahren auf eine so krankmachend virale Weise, wie das sonst nur noch der Kijimea-Werbung vor den aktuellen Inzidenzzahlen gelingt. Gleich danach sieht man im TV erneut die Bilder von den Corona-Test-Bohrpfählen, die man in kindliche Nasenhöhlen treibt.