Von Laura Hertreiter

Der Bürostuhl in der Chefredaktion des Spiegel ist alle paar Jahre eine Art Schleudersitz, und gerade ist die Sessellehne mal wieder bis zum Anschlag nach hinten gekippt. Kennt man. In der aktuellen Runde aber passiert dabei etwas Überraschendes: Zahlreiche Mitglieder der Redaktion haben sich am Donnerstag in einem Brief an die Geschäftsführung für den Mann auf dem Schleudersitz, Chefredakteur Steffen Klusmann, eingesetzt.