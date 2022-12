Von Moritz Baumstieger

Als David Letterman im Januar 2018 sein Comeback in der Welt der Streamingdienste gab, hieß sein erster Gesprächspartner Barack Obama. "My Next Guest Needs No Introduction" nannte sich das neue Netflix-Format, und ja, das passte. Der ein Jahr zuvor im Weißen Haus abgetretene US-Präsident bei der zwei Jahre zuvor im linearen Fernsehen abgetretenen Late-Night-Legende - da trafen sich zwei mit Gespür für Pointen und Timing, wenn auch in ernsten Zeiten. Und natürlich: Wenn Obama zu Gast ist, muss wirklich keine Minute Sendezeit verschwendet werden, um Obama vorzustellen. Wenn überhaupt musste erklärt werden, wer hier nun Letterman ist, denn der hatte den zeitweiligen Ruhestand genutzt, um sich einen Nikolausbart wachsen zu lassen.