Bei Sat 1 wird das nächste umstrittene Format in TV-Rente geschickt.

Sat 1 räumt unter der neuen Führung bei seinen Reality-Formaten auf und setzt nun auch die Show Promis unter Palmen ab. "Sat 1 verändert sich. Das haben wir angekündigt, das tun wir. Deshalb haben wir beschlossen: Es wird keine weitere Staffel von Promis unter Palmen geben, kündigte der Sender aus Unterföhring an. "Wir sind überzeugt: Gutes Reality-TV ist hervorragende Fernsehunterhaltung. Aber Promis unter Palmen passt nicht mehr zu uns." Bei der Show geht es darum, dass mehr oder weniger Prominente in einer Villa in Thailand zusammen wohnen und gegeneinander antreten.

Auch wenn Sat 1 sich verändern will, so beteuert der Sender, das Genre Reality-TV nicht beerdigen zu wollen. Von der Sendung Promi Big Brother etwa soll es im Sommer eine neue Staffel geben. Bei dem Sender hat es einen Wechsel in der Chefetage und damit offensichtlich auch eine leichte Neuausrichtung gegeben. Daniel Rosemann verantwortet seit Mitte Mai neben Pro Sieben nun auch den Schwestersender.

In der diesjährigen zweiten Staffel von Promis unter Palmen, die wegen des Todes von Teilnehmer Willi Herren nicht mehr zu Ende ausgestrahlt wurde, hatte es viel Ärger um Äußerungen von Kandidat Marcus Prinz von Anhalt gegeben. Er hatte Frauen auf ihr Aussehen reduziert und war Dragqueen Katy Bähm - alias Burak Bildik - homophob angegangen. Unter anderem hatte er schwule Zärtlichkeiten "eklig" genannt, schwulenfeindliche Schimpfwörter benutzt und gleichgeschlechtlichen Sex herabgewürdigt. Sat 1 distanzierte sich scharf und kündigte an, von Anhalt nie wieder auftreten zu lassen.

"Plötzlich arm, plötzlich reich" ebenfalls abgesetzt

Vor einer Woche hatte Sat 1 bereits die Reihe Plötzlich arm, plötzlich reich abgesetzt, nachdem Kandidat Matthias Distel - bekannt als Schlagersänger Ikke Hüftgold - öffentlich Kritik an der Produktion geäußert hatte. Distel hatte bei einer Folge der Sendung mitgemacht, bei der zwei Familien Wohnung und Alltag tauschen, allerdings die Dreharbeiten abgebrochen. "Das Kindeswohl von zwei schwer traumatisierten Kindern wurde von den verantwortlichen Medienanstalten mit Füßen getreten", erklärte er in einem Statement. Gemeint waren Sat 1 und die Produktionsfirma Imago TV.

Distel schilderte, wie er in Begleitung des TV-Teams die leere Wohnung der Tausch-Familie betrat. Beim Betreten der Wohnung habe er nicht fassen können, dass dort vier Kinder leben sollten. Er erzählt von einem Elend, das alle Beteiligten emotional aufrüttelte. Nachdem das Produktionsteam die Wohnung am Abend verlassen hatte, habe man einen Kalender entdeckt, der zeigte, dass sich die beiden jüngeren Kinder und die Mutter in psychologischer Behandlung befänden. Später habe er von einer schweren Traumatisierung der Kinder durch Misshandlungen erfahren.

Die drehende Redakteurin vor Ort bereut es mittlerweile, an der Produktion beteiligt gewesen zu sein, sagte sie der SZ. Genau wie die Produktionsfirma Imago TV hatte Sat 1 Aufklärung angekündigt und schließlich die Show abgesetzt.