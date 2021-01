Von Aurelie von Blazekovic

Vor einer Woche war die Social-Media-App noch neu, jetzt hat sie schon ihr erstes Skandälchen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow entschuldigte sich am Sonntagabend für seine "Plauderei" auf Clubhouse.

Ramelow war zu Beginn des Wochenendes in der Audio-App Teil einer Gesprächsrunde mit dem Titel "Trash und Feuilleton". In lockerer Runde sprachen dort Journalistinnen und Politiker über dies und jenes. Ramelow erwähnte, dass er bei Ministerpräsidentenkonferenzen gerne Candy Crush auf seinem Handy spiele und dabei bis zu zehn Level schaffe. Die Bundeskanzlerin nannte er "das Merkelchen". Ein salopper Ton, der nahelegt, dass Ramelow den Auftritt in der App eher wie ein kollegiales Hinterzimmergespräch verstanden hat.

Eine konzerthallenfüllende Runde - gut möglich, dass Ramelow sich dessen nicht ganz bewusst war

Einerseits könnte man die Talkrunden auf Clubhouse genau so verstehen. Die App aus den USA ist bislang nur für Iphones und nur auf Einladung verfügbar, laut Richtlinien soll aus Gesprächen dort eigentlich nur dann aufgezeichnet oder transkribiert werden dürfen, wenn eine Erlaubnis der Beteiligten vorliegt. Andererseits hörten Ramelows Plaudereien am Freitag im Verlauf Zwei- bis Dreitausend Menschen, wie die Welt am Sonntag berichtete. Eine konzerthallenfüllende Runde, die bei Clubhouse so übersichtlich wirken kann, dass es gut möglich ist, dass der Ministerpräsident sich seines Publikums nicht vollends bewusst war.

Ramelows Auftritt stieß jedenfalls auf Kritik - auch aus seinem eigenen Kabinett. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Wenn sich bewahrheitet, dass Bodo Ramelow während der Ministerpräsidentenkonferenz Handyspiele spielt, dann sollte er sein Verhalten überprüfen." Und Thüringens CDU-Chef Christian Hirte nannte Ramelows Verhalten "respekt- und verantwortungslos", bei Twitter schrieb er: "Entweder ist es Ausdruck von Arroganz der Macht oder Amtsmüdigkeit". Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gehe es um Leben und Tod sowie um Existenzen und die Zukunft einer Schüler-Generation.

Die App, in der sich seit vergangener Woche auch Spitzenpolitiker wie Manuela Schwesig und Christian Lindner regelmäßig mit Journalisten zum halböffentlichen Quatschen treffen, wirft schon jetzt neue Fragen der Distanz zwischen Journalismus und Politik auf. Und zum Umgang von Politikern mit sozialen Medien. Grünen-Vorsitzender Robert Habeck löschte einst seinen Twitter-Account, weil er dort wiederholt mit Formulierungen irritierte.

Nach der Berichterstattung am Wochenende löschte Ramelow aber nicht etwa gleich Clubhouse. Er nutzte die App zur Entschuldigung und legte auf Twitter nach: "Eine kluge Frau hat mir auf @clubhouse_de gerade schlüssig den eigentlichen Fauxpas meiner Clubhaus Plauderei dargelegt und es hat mich überzeugt. Den Namen der Bundeskanzlerin zu verniedlichen war ein Akt männlicher Ignoranz. Dafür meine ehrliche Bitte um Entschuldigung."

Ein Versuch der Schadensbegrenzung - dennoch ebbt die Kritik nicht ab. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur, es stelle sich die Frage nach der "Selbstbeherrschung mancher Politiker", wenn es um die App Clubhouse gehe.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa.