Es wird wieder über Journalismus geredet im Spiegel . Seit Mittwoch ist das Hamburger Verlagshaus einer der Tagungsorte für mehr als 1500 Investigativreporter aus aller Welt, die sich hier bis Sonntag über ihr Handwerk austauschen. Dieses Handwerk ist die Recherche. Investigativer Journalismus erlebt gerade in Zeiten schwindender Glaubwürdigkeit von Medien einen Bedeutungsboost. Weil er berichtet, was belegbar ist.

Dass eine Tatsachenbehauptung belegbar sein muss, weiß man auch beim Spiegel, das Investigative zählt zu dessen Kernsportarten. Und die Standards im Haus wurden noch einmal verschärft, seit der Textfälscher Claas Relotius seine Prosa an allen Sicherheitsschleusen vorbei ins Blatt hat fließen lassen. Erst im Nachhinein fand eine interne Untersuchungskommission all die unbelegten Behauptungen, Erlebnisse und Gespräche, mit denen Relotius seine "Reportagen" tunte. Keine Recherche. Kein Handwerk. Nur kunstvolle Lügen.

Der Umgang des Hamburger Magazins mit der Wahrhaftigkeit steht deshalb unter besonderer Beobachtung. Umso erstaunlicher ist, wie lässig die Spiegel-Macher zunächst mit ihren nach Relotius selbstgesetzten Transparenz-Maßstäben in einer neuerlichen hausinternen Krise umgegangen sind: Sie feilten den spitzen Grundsatz, wonach zu belegen sein muss, was behauptet wird, so lange ab, bis eine Frage übrig blieb: Ist schon das wahr, was nicht als falsch bewiesen werden kann?

Sein Informant, Deckname "John", gilt als krimineller Hacker

Nein, müsste die Antwort lauten - doch die Spiegel-Leute haben sich für diese Antwort sehr lange Zeit gelassen.

Rafael Buschmann, 37, einer der jungen Starreporter des Hauses, sollte eigentlich spätestens ab September das neu gemischte Investigativ-Team leiten. Am Mittwoch hat die Chefredaktion nach einer wochenlangen internen Untersuchung die zunächst nur zurückgestellte Beförderung abgeblasen. "Rafael hat mir angeboten, auf die Beförderung zum Teamleiter zu verzichten", schrieb Chefredakteur Steffen Klusmann der Redaktion, und er habe "dieses Angebot angenommen". Das Schreiben liegt der SZ vor. Grund sei demnach ein fehlender Beleg für eine Behauptung, die in einem mehr als fünf Jahre alten Artikel aufgestellt wurde. Buschmann bleibt Investigativreporter, das Team wird den Blattmachern unterstellt.

Detailansicht öffnen Hätte eigentlich Chef des Investigativressorts werden sollen: Rafael Buschmann. (Foto: imago/Future Image)

Der Text, um den es geht, stammt aus Ausgabe 27/2014, heißt "Faule Äpfel" und beginnt so: "Vor dem WM-Gruppenspiel zwischen Kamerun und Kroatien meldet sich Wilson Raj Perumal via Facebook. Er schreibt, die Partie werde 4:0 für Kroatien ausgehen, außerdem werde es in der ersten Halbzeit eine Rote Karte geben." Auf das Manuskript hatte der zuständige Faktenchecker neben der Passage "ist nicht vorhanden" notiert, bezogen auf irgendeinen zur aufgestellten Behauptung passenden Beweis. Veröffentlicht wurde der Text trotzdem, abgesegnet offenbar von Chefredaktion, Ressortleitung und Justiziar.

Perumal, heute 54, ist ein international ausreichend schlecht beleumundeter Wettbetrüger aus Singapur. Die Konversation zwischen ihm und dem deutschen Reporter Rafael Buschmann soll per Chat am Morgen des 18. Juni 2014 brasilianischer Zeit stattgefunden haben. Der Wettbetrüger sagt dem Journalisten also einen exakten Spielausgang voraus, inklusive einem besonderen Vorkommnis, dem Platzverweis. Und, Potzblitz, am Abend desselben Tages passiert genau das. Kamerun geht 0:4 unter, der Spieler Song sieht nach einem geradezu aberwitzig plumpen Foul die rote Karte. Elf Tage später, am 30. Juni, erscheint der Artikel, in dem Buschmann der Frage nachgeht, ob Wettbetrug während einer WM möglich sei. Natürlich - der Spiegel hat ja den schlagenden Beweis einer echten Spielvorhersage. Oder nicht?

Schon einen Tag nach der Veröffentlichung wehrt sich der Wettbetrüger gegen das deutsche Magazin, verlangt eine Richtigstellung, streitet ab, je dieses Ergebnis vorhergesagt zu haben. Mit dem Journalisten Rafael Buschmann habe er erst nach dem Spiel gechattet, nicht vorher, und er habe auch niemals Bezug auf das Ergebnis genommen.

Der Spiegel führt einen Kollegen von Buschmann als Zeugen an, der ein Gedächtnisprotokoll erstellt hat

Verschiedene Medien greifen den Fall auf. Perumal, mehrfach vorbestrafter Matchfixer - so nennt man Leute, die für die Wettmafia Ergebnisse auf Bestellung liefern, indem sie Spieler oder Schiedsrichter bestechen - stellt ihnen Screenshots zur Verfügung, die auch die SZ kennt. Sie zeigen angeblich die Facebook-Kommunikation zwischen ihm und Buschmann - laut Zeitstempel tatsächlich Tage nach dem inkriminierten Spiel geführt. Darin ist von "fünf bis sieben faulen Äpfeln" im Team Kameruns die Rede, bestechlichen Spielern also. Eine Absprache für das Spiel gegen Kroatien wird nicht erwähnt.

Der Spiegel-Text und die Kontroverse darum schlagen Wellen, der Weltfußballverband Fifa gibt während des Turniers eine Pressekonferenz, es gibt Nachfragen. Buschmann wird um Aufklärung gebeten: Ob er nicht auch seinen Chatverlauf veröffentlichen könne, fragen Journalisten, fragt auch die Fifa, die den möglichen Wettbetrug nach eigenen Angaben untersuchen will. Buschmann aber teilt lediglich mit, der Spiegel bleibe bei seiner Darstellung. Auch als der Wettbetrüger Perumal im Herbst 2014 mittels einer deutschen Anwaltskanzlei eine Unterlassung begehrt, liefert er keinen Beleg. Keinen Screenshot der Chatpassage mit dem Zeitstempel. Ein Eiertanz beginnt.

Der Spiegel führt einen Kollegen von Buschmann als Zeugen an, der ein Gedächtnisprotokoll erstellt hat: Demnach habe ihm Buschmann am 19. Juni 2014, nach deutscher Zeit dem Tag nach dem Spiel, in einer Pizzeria jenen Chat auf seinem Handy gezeigt, das er am Tag vorher mit Perumal geführt habe. Dieses Protokoll konnte die SZ nicht einsehen. Der Spiegel lehnt eine Unterlassung ab, der Wettbetrüger Perumal geht nicht vor Gericht. Deutschland ist Weltmeister, das Thema versandet.