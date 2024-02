Von Viktoria Großmann

Es dauerte nicht lang, bis die PiS-Politiker in Polen einen neuen Fernsehsender fanden, der in ihrem Sinne berichtet. Der private Kanal TV Republika übernahm die Moderatoren und den Stil vom staatlichen Sender TVP Info - so, wie er zu Zeiten der rechtsnationalistischen PiS-Regierung gewesen war. Die neue Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk wird auf TV Republika nur als "Tusks Clique" bezeichnet, die "völlig unrechtmäßig" handelt. Tusk wird eine Nähe zu Russland und Abhängigkeit von Deutschland unterstellt. Wer sich um eine Gesetzgebung im Einklang mit dem europäischen Recht bemüht, ist in dieser Lesart ein "Eurokrat". TV Republika selbst bezeichnet sich als "Haus des freien Wortes".