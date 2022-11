Geld in Dollars

Von Harald Hordych

Parodien sind dann am besten, wenn man die parodierte Person sehr gut kennt, fast so gut wie einen Freund oder Feind. Den Friseur des (glatzköpfigen) Gianni Infantino kennt niemand. Allein schon, weil es ihn nicht gibt. Das ist ein kleines Problem der wohlgemeinten Parodie auf die Machenschaften der Fifa um die Vergabe der WM 2022 an Katar, es ist halt vor allem eine Parodie auf einen mäßig gut Deutsch sprechenden Italiener. Mit vielen lustigen Radebrechnummern (Wie sagt man? Spitzennamen?) des genialen Parodisten Olli Dittrich.