Interview von Claudia Tieschky

Seit März 2022 ist Norbert Himmler Intendant des ZDF oben auf dem Lerchenberg in Mainz. Hier hat er 1997 als freier Mitarbeiter angefangen. Später war er Chef des damals neuen Senders ZDF neo und dann fast zehn Jahre lang ZDF-Programmdirektor. Damals renovierten Himmler und Intendant Thomas Bellut das noch biedere Hauptprogramm an vielen Stellen mit modernem Neo-Appeal. Jan Böhmermann ist nur ein Beispiel dafür. Himmler empfängt in einem Konferenzzimmer; in seinem Büro, sagt er zur Erklärung, liege die Temperatur bei gerade mal 19 Grad. Umgebaut worden sei nach seinem Amtsantritt dort aber nicht, betont er nach dem RBB-Skandal vorsorglich.