"Es ist was ins Rutschen geraten"

Sogar Markus Lanz schafft es in der Sendung am Mittwoch mal seinen Gästen zuzuhören. (Archivbild)

Bei Lanz kommen zu Themen wie Migration, Wohnungsbau und Fachkräftemangel mit vier Kommunalpolitikern endlich mal jene zu Wort, die das Land gerade noch so am Rande der Funktionalität halten. Da bleibt nur eines: gut zuhören.

Von Gerhard Matzig

Hört. Sie. An. Sie, das sind in diesem Fall: die Bezirksbürgermeisterin aus Berlin-Pankow, Cordelia Koch, der Oberbürgermeister Andreas Bausewein aus Erfurt, die Bürgermeisterin von Kaarst (Nordrhein-Westfalen), Ursula Baum, und Landrat Christian Engelhardt vom hessischen Kreis Bergstraße. Es war eine gute Idee von der Markus-Lanz-Regie, zur Sendung über Migration und Integration am Mittwoch Kommunalpolitiker von West nach Ost einzuladen.