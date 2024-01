Nach den Großdemonstrationen gegen die AfD am Wochenende ist deren Co-Chef Tino Chrupalla bei Maischberger zu Gast. Und verstrickt sich beim Versuch, die verfolgte Unschuld zu geben, in zahlreiche Widersprüche.

Von Peter Fahrenholz

Mit dem richtigen Timing ist das bei politischen Talkshows so eine Sache. Mal ist ein Thema in anderen Talkrunden so oft durchgekaut worden, dass dazu alles schon gesagt ist. Mal ploppt unerwartet ein aktueller Aufreger auf und das vorbereitete Thema kann nicht mehr geändert werden. Aber manchmal haben die Sendungsplaner einfach richtiges Glück: Sie kriegen den richtigen Gast zum genau richtigen Zeitpunkt. Bei Maischberger gibt es am Dienstagabend beides: den nächsten Aufguss eines längst ausgelutschten Themas. Und den Glückstreffer, der mehr Sendezeit verdient gehabt hätte, weil er das seltene Schauspiel bietet, einen Politiker dabei zu beobachten, wie er sich selbst filetiert.