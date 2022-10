Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in seinem Büro in Berlin.

Wie sollte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk verändern und warum? Ein Gespräch mit Bundesfinanzminister Christian Lindner über ARD, ZDF und die Frage, was er selbst am liebsten schaut.

Interview von Laura Hertreiter und Cornelius Pollmer

Als ob es jemand arrangiert hätte, unterhalten sich die Sicherheitsleute an der Schleuse des Ministeriums in Berlin über, tatsächlich: die kürzlich zurückgetretene RBB- und ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger. Etwas zu wuchtige Beträge werden vom Hörensagen genannt ("Das ist doch mal 'ne Abfindung, oder?"), nebenbei dudelt Radio. Im Gespräch mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) soll es im Folgenden grundsätzlicher um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gehen.