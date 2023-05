Von Cornelius Pollmer

Wenn die Stirn von Markus Lanz plötzlich mehr Falten wirft als das von einem Steamer in Form geblasene Businesshemd, gibt es für erfahrene Spätabendfernsehzuschauer zwei Möglichkeiten. Entweder es folgt anekdotisches Laberrhababer, entweder sagt Lanz also so was wie, es sei "ganz interessant", er habe "gerade erst" mit dem Dings über Bums gesprochen, wobei der Dings Annalena Baerbock sein kann, der Dalai Lama oder eine laktoseintolerante Milchviehwirtin aus Moldawien - und Bums der Zölibat, das Tempolimit oder das Jugendstrafrecht. Selbstverständlich alles in beliebiger Konstellation.