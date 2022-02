Von Laura Hertreiter

In der Führungsetage des Springer-Konzerns war der Fall Reichelt offenbar deutlich länger bekannt als bislang angenommen. Wie die Financial Times am Dienstag berichtet, hat der Vorstand des Berliner Medienhauses großen Aufwand betrieben, um die zahlreichen Affären und Annäherungsversuche des früheren Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt am Arbeitsplatz zu vertuschen.

Die britische Tageszeitung zitiert ein Vorstandsmitglied mit den Worten, wenn die Untersuchungsergebnisse öffentlich würden, sei das nicht zu überleben ("not survivable"), Reichelts Kopf sei dann nicht der einzige, der auf dem Spiel stehe. Die Recherchen widersprechen der von Springer stets kommunizierten Version, der Konzern habe keine exakten Kenntnisse über die Ermittlungen einer Anwaltskanzlei im eigenen Haus gehabt.

Julian Reichelt hatte im Herbst seinen Job verloren wegen Machtmissbrauchs, er habe "Fehler" gemacht, sagte er selbst, und das sagte auch der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner. Er stand aber auch nach einem Compliance-Verfahren durch die Anwaltskanzlei Freshfields zu Reichelt, bezeichnete ihn in einer öffentlich gewordenen SMS an einen Bekannten angesichts der Corona-Maßnahmen als "letzten aufrechten Journalisten" gegen den neuen "DDR-Obrigkeitsstaat". Döpfner insinuiert bis heute, hinter dem Fall stünde eine große Verschwörung und redet die Vorfälle auf mehr oder weniger eine Beziehung Reichelts am Arbeitsplatz klein.

Mitarbeiterinnen sollen vor Reichelt mehr Angst gehabt haben als VW-Angestellte seinerzeit vor Winterkorn

Wie die FT berichtet, soll er einen Anwalt engagiert haben, den er mit Ermittlungen gegen eine Reihe von Leuten beauftragte, darunter eine Exfreundin Reichelts, die als Zeugin aufgetreten war, und zwei "deutsche Satiriker", die den Fall öffentlich thematisiert hatten. Während man hier offenbar in Bild-Manier am Spin von der rachsüchtigen Ex und der Verschwörung gegen Springer arbeitete, soll Vorstandsmitglied Stephanie Caspar laut FT stets geleugnet haben, von Affären Reichelts am Arbeitsplatz gehört zu haben, obwohl demnach mindestens fünf Angestellte Beschwerden vorbrachten. Freshfields teilte der FT mit, der Untersuchungsbericht habe die Vorfälle, die von mehreren Frauen meist anonym geschildert worden waren, "klar und unvoreingenommen" dargestellt, einer der Anwälte soll Reichelt mitgeteilt haben, seine Mitarbeiterinnen hätten mehr Angst vor ihm als seinerzeit die VW-Angestellten vor ihrem Vorstand Winterkorn.

Erst als die New York Times vom Ausmaß des Falls berichtete, davon, dass Reichelt Scheidungspapiere gefälscht haben soll, um Kolleginnen von seiner Verfügbarkeit zu überzeugen, dass einer Mitarbeiterin eine größere Summe überwiesen worden sein soll mit dem Gebot der Verschwiegenheit, zog Döpfner die Reißleine.

Eine der ehemaligen Mitarbeiterinnen sagt auf die FT-Recherche hin, sie sei "schockiert" über die Haltung bei Springer

Immerhin hat Springer mit KKR eine amerikanische Investmentfirma im Haus. Die aber könnte laut FT weniger ein Korrektiv mit strengen US-Compliance-Standards als vielmehr Mitwisser gewesen sein. David Petraeus, früherer CIA-Direktor und seit 2013 als Chairman bei KKR, und Julian Reichelt kennen sich aus der Zeit, als Reichelt als Kriegsreporter für die Bild über das US-Militär in Irak und Afghanistan berichtete. Dem FT-Bericht zufolge soll Petraeus Ende Februar mit KKR-Verantwortlichen in Europa über Reichelt gesprochen haben. Der Artikel deutet an, dass er im Februar ein gutes Wort für Reichelt eingelegt haben könnte.

Nach der Veröffentlichung am Dienstagmorgen sagte eine der ehemaligen Mitarbeiterinnen Reichelts am Telefon, sie sei erleichtert, dass der Fall nun so offengelegt sei. Sie sei "schockiert", wie sehr es für Springer stets nur um die Wirkung in der Öffentlichkeit gegangen sei, während man "für die Betroffenen kaum Verantwortung übernommen hat".

Springer gibt in der FT zu Protokoll: "Rückblickend müssen wir zugeben, dass wir nicht alles richtig gemacht haben. Unser größter Fehler war, (Reichelt) zu lange zu vertrauen." Reichelt wiederum sagte der FT, die Anschuldigungen gegen ihn seien "Lügen". Für ihn gibt es offenbar trotz alldem ein Happy End: Er soll mit seiner aktuellen Freundin sehr glücklich sein, heißt es aus seinem Umfeld, sie ist Mitarbeiterin bei der Bild.