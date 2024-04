Von Elisa Britzelmeier

Es sind nicht ganz fünf Minuten Sendezeit, die Serena Bortone Ruhm und Ärger zugleich einbringen. Fünf Minuten am Samstagabend, in denen die Fernsehmoderatorin einfach über etwas anderes hätte sprechen können, in ihrer Sendung "Che sarà" ("Was sein wird") im öffentlich-rechtlichen Sender Rai 3. Aber sie spricht über eine Debatte, die Italien aufwühlt. Es geht um Zensur.