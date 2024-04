Die Bundesregierung machte falsch, was man in der Kommunikation falsch machen kann, der Boulevard berichtete boulevardesk - so wurde das Heizungsthema zum Aufreger, das etwa Tausende Menschen zur Demonstration von Kabarettistin Monika Gruber nach Erding trieb.

Von Philipp Bovermann

Nur herein in die Wutschmiede der Bundesrepublik Deutschland in Zeiten der Wärmepumpe: Einfach nach Artikeln der Bild suchen, in denen die Doppelsilbe "Hammer" auftaucht, so lässt sich Zeitgeschichte live im Rückblick erleben. Im Februar 2023 tauchte da ein besonderer Hammer auf - zwischen Transfer-Hammern, Hammer-Urteilen, Hammer-Forderungen und Kosten-Hammern erschien der "Habeck-Hammer". Einen Tag später dann schon der "Heiz-Hammer". Bis in den Herbst desselben Jahres hinein ließ ihn die Bild wieder und wieder auf das Haupt von "Wärmepumpen-Habeck" krachen, teils täglich.