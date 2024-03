Bei "Hart aber Fair" diskutieren die meisten in der Runde über die sozialen Medien immer noch als fremde Welt. Ein Glück sitzt auch Sascha Lobo am Tisch.

Von Andrian Kreye

Es war ganz einfach zu verstehen, warum Social Media und vor allem Tiktok die Leitmedien bei der sogenannten Jugend und der heiß umkämpften Werbezielgruppe der 18- bis 29-Jährigen sind. Man musste sich nur am Montagabend die ARD-Talksendung "Hart aber fair" zum Thema zusammen mit einem Teenager ansehen. Die geht es ja am meisten an, die bewegen sich darin. Großes Gelächter, dass sie da immer noch den Clip vom AfD-Politiker Maximilian Krah zeigten, der innerhalb von Sekunden mit sehr viel unfreiwilliger Komik ein archaisches Menschen- und Männerbild proklamierte, das dann doch mehr Monty Python als Propaganda war.