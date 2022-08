Von Kathrin Müller-Lancé

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind gerade vorbei, da blickt Frank Plasberg in seinem Kölner Studio schon auf die kalte Jahreszeit: "Frieren im Winter, bangen um Jobs: Was kommt, wenn uns das Gas ausgeht?" ist der Titel der ersten "Hart-aber-fair"-Sendung nach der Sommerpause. Heute schon an morgen denken. Zumal an diesem Montag in Berlin verkündet wurde, wie hoch die neue Gasumlage sein soll: 2,419 Cent pro Kilowattstunde mehr müssen Haushalte und die Industrie ab dem 1. Oktober zahlen.