Interview von Nicolas Freund

Es kursieren alle möglichen Annahmen und Theorien über soziale Netzwerke. Oft basieren diese aber nur auf Thesen oder Beobachtungen, und selbst viele wissenschaftliche Studien sehen sich nur die Daten an, die sich aus den Netzwerken ergeben. Der amerikanische Soziologieprofessor Chris Bail hat deshalb in einem Experiment versucht, die Accounts in den Netzwerken mit den realen Personen dahinter zu verbinden und so Daten für seine Forschung zu erheben. Dazu wurden Dutzende Anhänger der Republikaner wie der Demokraten ausgewählt, die dafür bezahlt wurden, auf Twitter einem Bot zu folgen, der regelmäßig Beiträge aus dem anderen Lager teilte. Die Probanden wurden über die genauen Details des Versuchs nicht informiert. Nach einigen Wochen wurden die Teilnehmer zu ihren politischen und anderen Ansichten interviewt. Mit einigen überraschenden Ergebnissen.